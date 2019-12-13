Lagu Korea

Download Lagu Korea Super Power Girl Every Single Day, OST Strong Woman Do Boong Soon

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama Korea Strong Woman Do Boong Soon, yang dinyanyikan oleh grup Every single day.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Every Single Day berjudul Super Power Girl, yang menjadi original soundtrack atau OST Strong Woman Do Boong Soon.

Simak juga lirik lagu Super Power Girl dan video klip Super Power Girl.

Lagu Super Power Girl dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama Korea Strong Woman Do Boong Soon, yang dinyanyikan oleh grup Every single day.

Band yang dibentuk pada 1997 ini digawangi Moon Sung-nam, Jung Jae-oo, dan Gang Moon-chul.

Download MP3 Lagu Mamamoo Berjudul Double Trouble Couple OST Strong Woman Do Boong Soon

Berikut lirik lagu Super Power Girl

aju jogeum dareul ppuninde
mal moshago chama wassdamyeon
deo isang umcheurijin ma
neomu jakgo waesohadago

hamburo neol musihandamyeon
ijeneun neoui himeul boyeojwo
eurachacha gwiyeoun cheonhajangsa
geu nugudo mageul su eopsne

himeul nae syupeo pawo geol
deo isang mangseoriji ma
jiguui pyeonghwareul wihae
oneuldo dallyeoga

himeul nae syupeo pawo geol
deo isang jujeohaji ma
mujeogui pawol boyeojwo
on himeul dahae

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Tags
Download Lagu Korea
Super Power Girl
OST Strong Woman Do Boong Soon
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Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
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