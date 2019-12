2 Musisi Jazz Pemenang Grammy Belanda Sukses Hipnotis Penikmat Musik Jazz Lampung 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Dua musisi Jazz asal Belanda pemenang Grammy tampil diajang pertunjukan musik dan edukasi Lembaga Kebudayaan Belanda di Ballroom Wisma Chandra Tanjung Karang Bandar Lampung, Jumat malam (13/12/2019).

Kedua musisi Jazz yang dinobatkan sebagai pemenang Grammy Belanda yakni Ineke Vandoorn dan Marc Van Vugt Duo.

Penampilan sespasang musisi ini dengan alunan musik Jazz, membuat para penonton terhibur seakan terhipnotis dengan mengayunkan tangan mengikuti alunan musik.

Para penononpun seakan tidak ingin ketinggalan momen menakjubkan pada malam ini.

Sembari mengangkat dan mengayunkan tangan, beberapa diantaranya ikut bernyanyi.

Dengan mengenakan busana yang seragam, dua musisi asal belanda tersebut membawakan lagu yang berjudul 'Dawn' sebagai penampilan pertamanya.

Selanjutnya, lagu yang berujudul Let It Wait, On The Mountain, Isaya, Tea, Bali Rain, dan Sunny Side Up.

Dian Anggraini pemilik sanggar Dadcompany mengatakan Pemenang Grammy Belanda, Ineke Vandoorn dan Marc van Vugt melakukan lawatan keliling dunia dalam rangka tur musik di tahun 2019.

Menurutnya, Ineke adalah seorang penyanyi yang suka berpetualang, yang terkenal karena intensitasnya, nuansa opera, ketepatannya yang baik dan suaranya yang hangat.

Sementara, Marc adalah seorang komposer dan gitaris yang terkenal karena aransemen dan improvisasinya yang memukau.

"Bersama-sama mereka menciptakan musik jazz kelas dunia yang kreatif dan mudah dinikmati sebagai musik jazz kelas dunia, musik yang bisa mengantar Anda ke hal-hal yang tidak biasa," ujarnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)