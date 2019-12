TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mau bermain gitar lagu berjudul Menua Bersamamu milik grup bernama Musisi Jogja Project, yuk simak, chord gitar atau kunci gitar Menua Bersamamu dalam artikel di bawah Ini.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip Menua Bersamamu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Menua Bersamamu - Musisi Jogja Project.

Intro: C..F G C….

"aku cuman bisa berharap semoga..

kita bisa menua bersama.."

Reff:

F G

cinta kita memang tidak semudah

Em Am

yang dibayangkan

Dm G

dulu kita saling menyakiti

C

dan hampir menyerah..

F G

tapi kini kita ada

Em Am

tuk saling menyempurnakan

Dm

kuberdoa untuk..

G

bisa hidup dan menua

C ….F G

bersamamu..

.

C G

hanya kamu dihatiku

Am

yang mampu mengertiku

Em

menjadikan diriku

F

yang lebih baik

G Em Am

aku menyayangi kamu

Dm

kamu selalu setia

G ….G-G-G7-G

menemani diriku..

.

Reff:

F G

cinta kita memang tidak semudah

Em Am

yang dibayangkan

Dm G

dulu kita saling menyakiti

C C7

dan hampir menyerah..

.

F G

tapi kini kita ada

Em Am

tuk saling menyempurnakan

Dm

kuberdoa untuk..

G

bisa hidup dan menua

F G Em Am

bersamamu.. oho ho ooh

Dm G C C7

oo oohp oo...

.

F G

tapi kini kita ada

Em Am

tuk saling menyempurnakan

Dm

kuberdoa untuk..

G

bisa hidup dan menua

C F G

bersamamu..

.

"menua bersamamu

semoga saja.."

.

Outro: C

• Chord Gitar Kau Udara Bagiku - NOAH

Tonton, Video Klip Menua Bersamamu di bawah ini.

Lagu berjudul Menua Bersamamu mengisahkan tentang pasangan yang berkomitmen untuk menyempurnakan hubungan.

Meski sebelumnya, keduanya sempat saling menyakiti.