Lagu Korea

Download Lagu Adios MP3 Everglow, dan Tonton Video Klip Adios Lagu Korea Terbaru 2019

cara unduh atau download Adios dinyanyikan Everglow, simak juga lirik lagu Adios dan video klip Adios

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download Adios dinyanyikan Everglow dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Adios dan video klip Adios dalam artikel ini.

Lagu bertajuk Adios ini menjadi title track untuk album kedua mereka.

Baru sehari dirilis, video klip lagu Adios saat ini menjadi trending di Youtube Indonesia dengan ditonton lebih dari 80 juta kali.

Berikut lirik Adios - Everglow

Everglow
Ah na ah na

'Annyeong'iran mari no no
Mannal ttae haneun insappunini? no no
Sanghwang paak andweji? yeah yeah
An boige sumeuraneun tteut geuman sarajiran tteut

Set sel teni eoseo ppalli seodulleo yeah yeah
Byeonmyeonggeorin geogikkaji chungbunhae blah blah
Deo ganeunghamyeon aju meolli tteona jweosseumyeon hae
I just wanna let you know nae du nune ttiji anke

Wae neon nal jagajige hae
Nan neul neol maemdolgiman hae
Wae neon nal seulpeojige hae
Cheoeumbuteo juingongeun nayeosseoya hae

Goodbye, au revoir, adios (what?)
Goodbye, au revoir, adios (yeah)
Goodbye, au revoir, adios (shh)
Goodbye, au revoir, adios

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Tags
download lagu Adios MP3 Everglow
video klip Adios
Lagu Korea Terbaru 2019
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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