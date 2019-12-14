Lagu Korea
Download Lagu Adios MP3 Everglow, dan Tonton Video Klip Adios Lagu Korea Terbaru 2019
cara unduh atau download Adios dinyanyikan Everglow, simak juga lirik lagu Adios dan video klip Adios
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download Adios dinyanyikan Everglow dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.
Simak juga lirik lagu Adios dan video klip Adios dalam artikel ini.
Lagu bertajuk Adios ini menjadi title track untuk album kedua mereka.
Baru sehari dirilis, video klip lagu Adios saat ini menjadi trending di Youtube Indonesia dengan ditonton lebih dari 80 juta kali.
Berikut lirik Adios - Everglow
Everglow
Ah na ah na
'Annyeong'iran mari no no
Mannal ttae haneun insappunini? no no
Sanghwang paak andweji? yeah yeah
An boige sumeuraneun tteut geuman sarajiran tteut
Set sel teni eoseo ppalli seodulleo yeah yeah
Byeonmyeonggeorin geogikkaji chungbunhae blah blah
Deo ganeunghamyeon aju meolli tteona jweosseumyeon hae
I just wanna let you know nae du nune ttiji anke
Wae neon nal jagajige hae
Nan neul neol maemdolgiman hae
Wae neon nal seulpeojige hae
Cheoeumbuteo juingongeun nayeosseoya hae
Goodbye, au revoir, adios (what?)
Goodbye, au revoir, adios (yeah)
Goodbye, au revoir, adios (shh)
Goodbye, au revoir, adios
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