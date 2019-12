Jadwal Liga Inggris, Liverpool vs Watford Berpeluang Hujan Gol di Anfield

Liverpool dalam laju apik di Liga Inggris musim ini dengan rekor 15 kali menang dan sekali seri. The Reds bertekad melanjutkan penampilan impresifnya dengan menjamu Watford di Anfield, Sabtu (14/12/2019) pukul 19.30 WIB.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laga Liverpool vs Watford akan menjadi pembuka Premier League pekan ini.

Melansir jadwal Liga Inggris pekan ke-17, Liverpool menjamu Watford di Anfield, Sabtu (14/12/2019) mulai pukul 19.30 WIB.

Pada pukul 22.00 WIB digelar empat pertandingan sekaligus.

Chelsea menghadapi Bournemouth di Stamford Bridge.

Ada pula laga Leicester City vs Norwich City, Burnley vs Newcastle United, dan Sheffield United vs Aston Villa.

Laga Southampton vs West Ham United digelar pada Minggu (15/12/2019) pukul 00.30 WIB.

Perpanjang Rekor

Laju apik Liverpool tampaknya belum akan berhenti pada pekan ini.

The Reds berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkan saat menjamu juru kunci Watford di Anfield, Sabtu (14/12/2019) malam.

Pasukan Juergen Klopp masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan raihan 46 poin, hasil 15 kali menang dan sekali seri.