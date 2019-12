Beli Suzuki All New Ertiga di Bulan Desember 2019, Bisa Jalan - Jalan ke Luar Negeri

PT. Persada Lampung Raya main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar lomba mewarnai Shall We Drive yang digelar di Pameran Suzuki Mobil di Mall Boemi Kedaton, Jum'at (13/12/19).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- PT. Persada Lampung Raya selaku main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar lomba mewarnai Shall We Drive yang digelar di Pameran Suzuki Mobil di Mall Boemi Kedaton, pada Jum'at (13/12/19).

Acara ini diikuti oleh kurang lebih 21 peserta yang terdiri dari anak-anak usia 4 s/d 7 tahun. Tema dari lomba mewarnai ini adalah Suzuki All New Ertiga, seperti diketahui Suzuki All New Ertiga dikenal sebagai kendaraan

Multi Purpose Vehicle kelas menengah, dengan rentang harga yang terjangkau untuk varian tertingginya, tentu menjadikannya sebagai kendaraan keluarga yang value for money dan berkesan mewah.

Dengan tagline “Kebanggaan Keluarga” Suzuki All New Ertiga melakukan penyegaran dan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior, sesuai dengan masukan-masukan dari pelanggan setia Suzuki.

Perubahan desain yang terus mengikuti kebutuhan konsumen menjadi tolok ukur Suzuki All New Ertiga untuk selalu tampil gaya dan fungsional tanpa mengesampingkan kemewahan.

Suzuki Persada Lampung Raya Gelar Lomba Mewarnai Shall We Drive All New Ertiga di Mall Boemi Kedaton

Sehingga dalam ajang penganugerahan GridOto Award 2019 yang berlangsung pada bulan lalu, Suzuki All New Ertiga keluar sebagai pemenang The Best of Total Cost Ownership di segmen Small MPV.

PT. Persada Lampung Raya main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar lomba mewarnai Shall We Drive yang digelar di Pameran Suzuki Mobil di Mall Boemi Kedaton, Jum'at (13/12/19). (Dok Suzuki Persada Lampung Raya)

Suzuki juga memberikan banyak promo & hadiah menarik untuk pembelian Suzuki terkhusus All New Ertiga di akhir tahun ini, karena dengan membeli All New Ertiga di bulan Desember 2019 berkesempatan mendapatkan undian jalan-jalan ke Jepang dan Musium Doraemon Fujiko F Fujio.

Dari perlombaan mewarnai Shall We Drive yang digelar ini diperoleh 3 pemenang diantaranya adalah Dzakwan Al Khair (5 th) sebagai juara 1 Lomba mewarnai kategori usia 4-5 tahun, Errick Adrien Yahya (7 th) sebagai juara 1 Lomba mewarnai kategori usia 6-7 tahun, dan Shakira Maulida (6 th) sebagai juara 2 Lomba mewarnai kategori usia 6-7 tahun. (*)