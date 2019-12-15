Drama Korea
Drakorindo You Drive Me Crazy - Download Drakor Lee Yoo Young Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)
Bagi kamu penggemar drakorindo Lee Yoo Young, yuk simak, cara unduh atau download drakor You Drive Me Crazy subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Lee Yoo Young, yuk simak cara unduh atau download drakor You Drive Me Crazy episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download drakorindo terpopuler.
Simak juga, cara nonton online via streaming You Drive Me Crazy di HP atau ponsel.
Bagaimana sinopsis You Drive Me Crazy?
You Drive Me Crazy adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2018.
KDrama ini dibintangi Lee Yoo Young, Kim Seon Ho, Kim Sung Joo dan Kwon Do Woon.
Drama You Drive Me Crazy disiarkan di MBC mulai 7 hingga 8 Mei 2018 pukul 22:00 waktu setempat.
You Drive Me Crazy disutradarai oleh Kim Jin Min, yang pernah menggarap drakor Marriage Contract dan Pride and Prejudice.
Skenario serial drama Korea ini ditulis Park Mi Ryeong.
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Adapun, sinopsis You Drive Me Crazy menceritakan 2 teman kecil yang sudah menjadi sajabat.
Namun karena sebuah insiden, mereka harus berjuang untuk mempertahankan cinta atau persahabatan.
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