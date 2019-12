Kopi Soe JL ZA Pagar Alam Punya 3 Varian Bobakoe buat Manjakan Konsumen 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat ini minuman dengan topping boba tengah booming dimana-mana termasuk Bandar Lampung.

Kedai Kopi Soe Jalan ZA Pagar Alam menangkap peluang itu dengan menyediakan tiga varian minuman baru bertopping bola-bola hitam atau lebih dikenal dengan nama boba ini.

Owner Kopi Soe Jalan ZA Pagar Alam Michael Jonathan mengatakan, pilihan Bobakoe yakni Milkoe boba (susu krim boba) Rp 22 ribu, KopiSoe Kribo (kopi susu krim + boba) Rp 25 ribu, dan TeSoe Boba (teh susu Boba) Rp 22 ribu per cup.

"Karena memang sekarang boba lagi in, lagi booming. Jadi kita keluarkan variasi minuman boba. Kualitas bobanya juga yang paling bagus. Empuk, kenyal dan nggak keras," kata Michael ditemui di kedainya, Minggu (15/12/2019).

Bagi konsumen yang ingin merasakan perpaduan boba dengan kopi maka bisa memilih KopiSoe Kribo.

"Kalau mau menu boba yang bernuansa kopi pilih KopiSoe Kribo, jadi ada es krim, boba, gula aren sama pakai kopi. Jadi ada rasa boba-bobanya, manisnya dan pahit kopinya," ujarnya.

Kombinasi boba ini memberikan pilihan berbeda dari kedai lainnya. Di Kedai Kopi Soe bahkan memberikan promo khusus tiap Jumat dimana Gubernur Lampung menetapkannya sebagai hari minum kopi.

"Kita ikut partisipasi hari kopi di Lampung setiap Jumat, jadi kasih promo khusus dimana beli dua gratis satu khusus KopiSoe Goela Merah," bebernya.

Selain yang cool, ada juga varian minuman hot. Best seller varian hot ada cappucino Rp 20 ribu per cup dan cokelat Rp 20 ribu per cup.

Mengenai best seller varian cool ada KopiSoe Goela Merah Rp 18 ribu per cup dan dan es roegal (syrup rum non alkohol) Rp 23 ribu per cup. Pilihan di luar kopi ada Es Jeruk Persik. Dari yuzu dan soda dikombinasi Rp 25 ribu.