VIDEO Hadiri Acara Gempi Bareng Gading Marten, Gisella Anastasia: Kita Keluarga Metal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Unggah foto bareng Gading Marten dan Gempi, Gisella Anastasia ucap dirinya keluarga metal dan santai.

Keluarga mantan pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia memang bisa disebut yang paling banyak mencuri perhatian di tahun ini.

Sejak memutuskan berpisah di awal tahun 2019 silam, respon pro dan kontra masih bertebaran bahkan sampai di penghujung tahun ini.

Namun, kini Gading Marten dan Gisella Anastasia kembali membuktikan kerukunannya dalam mengasuh anak.

Gading Marten dan Gisella Anastasia kompak menghadiri acara yang diadakan oleh pihak sekolah Gempi.

Potret kebersamaan mereka terlihat dalam unggahan akun Instagram Gading Marten.

Gading Marten terlihat mengenakan kemeja putih dipadukan celana jeans, sedang Gisel memilih pakaian bernuansa serba hitam.

Keduanya berpose kompak dengan Gempi di antara mereka.

Dalam keterangan foto yang diunggah Gading, ia menuliskan rasa bangganya terhadap anak semata wayangnya itu.

"Proud of you Geemm, we love you..." tulis Gading Marten di akun Instagram pribadinya, dikutip TribunStyle.com, Jumat (13/12/2019).