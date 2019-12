Download Film Korea On Your Wedding Day dengan Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut ini cara download film Korea On Your Wedding Day dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming On Your Wedding Day di HP atau ponsel.

On Your Wedding Day adalah film drama romantis yang menceritakan tentang cinta pertama.

Park Bo Young berperan sebagai Seunghee, seorang gadis yang percaya cinta itu hanya sesaat.

Sedangkan, Kim Young Kwang memerankan Wooyeon, seorang laki-laki yang percaya dirinya ditakdirkan bersama Seunghee.

Wooyeon tidak tertarik dengan belajar dan suka berkelahi.

Kemudian ia bertemu murid pindahan, Seunghee, dan jatuh cinta pada pandangan pertama.

Untuk menghindari godaan dari murid pria lainnya, Seunghee dan Wooyeon berpura-pura pacaran, sampai akhirnya menjadi hubungan romantis.

Sampai suatu hari, Seunghee meminta Wooyeon untuk menjaga diri karena ia akan keluar kota.

Satu tahun kemudian, Wooyeon tidak berminat untuk masuk kuliah.