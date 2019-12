Peringati Hari Ibu, Polres Way Kanan Nobar Film Surga Kecil di Bondowoso 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019, Polres Way Kanan melaksanakan nonton bareng Film yang berjudul Surga Kecil di Bondowoso

Bertempat di GSG Pesat Gatra Polres setempat, Selasa (17/12/2019) malam.

Peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 mengambil tema ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’.

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro,S.IK didampingi Waka Polres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan, Pejabat Utama Polres Way Kanan, personel gabungan Polres dan Polsek Jajaran, Bhayangkari cabang Way Kanan dan masyarakat sekitar 150 orang penonton.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro menyampaikan film dokumenter karya Nia Dinata yang berjudul 'Surga Kecil dii Bondowoso'.

Film tersebut menceritakan sebuah kehidupan keluarga yang unik di Bondowoso tentang kesetaraan antara pria dan wanita dalam berkeluarga.

"Film ini mengangkat kehidupan seorang ustad dari Bondowoso yang sangat progresif dan mengajarkan pada masyarakat di sekelilingnya tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, dan juga keterlibatan laki-laki dalam kehidupan berumah tangga,“ Jelas Kapolres.

Lebih lanjut, AKBP Andy menambahkan film itu mengangkat kisah nyata seorang ustad di Bondowoso, Jawa Timur, yang tanpa malu, mau melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga.

Seperti misalnya mencuci dan menjemur pakaian, menyapu, memasak bahkan memandikan anak di rumah.

"Hal ini sangat unik mengingat konteks budaya Madura dan kehidupan pesantren yang masih patriarkis khususnya bagi perempuan," ungkapnya.

Awalnya, warga kampung sempat merasa aneh melihat sang ustad melakukan pekerjaan rumah tangga.

Tapi, lambat laun sebuah perubahan pun terlaksana. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)