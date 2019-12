Chord Kunci Gitar Lagu Kangen Dewa 19, Cocok untuk Pemula 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord kunci gitar lagu "Kangen" Dewa 19, paling mudah untuk pemula.

Kunci dasar dari C dan D akan tersaji untuk kalian yang ingin belajar gitar lagu "Kangen".

Chord Gitar - Kangen dari C :

[ intro ] C Am F G 2x

C Am F G

kutrima suratmu tlah kubaca dan aku mengerti



C Am F A# Am

betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku



Em F Am A#

didalam hari - harimu bersama lagi

C Am F G

kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi



C Am F A# Am

katamu kau tak kuasa melawan gejolak didalam dada



Em F Am Em F Dm

yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti



G

saat bersama dirimu

chorus :



C C/E

semua kata rindumu



F G Am

semakin membuatku tak berdaya



Em F Am G

menahan rasa ingin jumpa



C C/E F

percayalah padaku akupun rindu kamu



G Am Em Dm

ku akan pulang melepas semua kerinduan



G

yang terpendam . . . . .

[ interlude ] C C/E F F#m

Em F Am G

C Am F

kau tuliskan padaku kata cinta



G

yang manis dalam suratmu



C Am F

kau katakan padaku saat ini



A# Am

kuingin dalam pelukmu



Em F Am

dan belai lembut kasihmu



Em F Dm

takkan kulupa slamanya



G

saat kau ada di sisiku

chorus



Dm Am Dm

jangan katakan cinta



Am G Dm

menambah beban rasa

Bm F#m G

Sudah simpan saja sedihmu itu