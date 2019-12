Harga Mobil Bekas Datsun Mulai dari Rp 60 Jutaan, Tak Lama Lagi Hentikan Produksi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Nissan Motor Indonesia berencana untuk menghentikan produksi Datsun di Indonesia pada 2020 mendatang.

Meski begitu, sampai sekarang layanan penjualan dan purnajual alias harga mobil bekas atau harga mobil seken tetap tersedia di bengkel resmi Datsun.

Seperti halnya pabrikan lain, menjelang akhir tahun seperti sekarang, Datsun juga menawarkan beberapa program pembelian menarik.

Salah satunya lewat diskon untuk menghabiskan sisa stok tahun 2019.

“Bulan November ini untuk Datsun semua model bisa diskon sekitar Rp 10 juta,” ujar salah satu tenaga penjual diler Nissan Datsun di Jakarta Selatan, kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Ia juga mengatakan, program diskon ini berlaku untuk diler-diler di Jakarta, baik pembelian tunai maupun kredit.

Calon konsumen beberapa syarat seperti fotokopi KTP, KK, buku tabungan, slip gaji, dan NPWP.

Untuk diketahui, saat ini Datsun menyediakan tiga line-up yang bisa dipilih konsumen.

Mulai dari All New Datsun Go, All New Datsun Go+, dan Datsun Cross.

Untuk All New Datsun Go yang dibanderol mulai Rp 111,090 juta sampai Rp 159,490 juta, setelah kena diskon harganya menjadi Rp 101,090 juta sampai Rp 149,490 juta.