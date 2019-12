Chord Kunci Gitar Andmesh, Lagu Hanya Rindu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Berikut chord gitar lagu Hanya Rindu Andmesh Kamaleng.

Lagu Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng diciptakan Andmesh khusus untuk mendiang ibunya.

Andmesh Kamaleng merupakan penyanyi jebolan Rising Star Indonesia.

Lagu ini ia ciptakan untuk bisa mengobati rasa rindu -nya terhadap Ibu tercinta.

Seperti single sebelumnya, lagu Hanya Rindu juga cukup sukses.

Berikut chord dan lirik lagu hanya rindu Andmesh Kamaleng

Intro

Em C G D C

Am G/B C D

[verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan