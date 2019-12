Ilustrasi. Download MP3 Lagu Hair in the Air - NCT Dream.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh lagu atau download MP3 lagu Hair in the Air dinyanyikan NCT Dream, dalam Gudang Lagu Korea terpopuler.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Hair in the Air.

Berikut, lirik lagu Hair in the Air – NCT Dream

Put your hair up in the air

eoseo nawa ppalli nawa

ttwieonolja haneul dahdorok

neowa nawa modu nawa

gati nolja bollyum deo kiwo

nuneul tteo Hey

cheoeum mannan sesangcheoreom

neol kkaewo Woo

patireul sijakhalge

rideum ttara you and me

geokjeongeun nallyeo bwa jeo meolli

jemeosdaero Dance with me

meorireul heundeureo deo nopi

kkumkkwowassdeon nariya

haengbokhaejineun i sungan

bamsaedorok sinnage

Put your hair up in the air

Ah ah ah ah

Put your hair up in the air

haneul wireul naneun gibun

Put your hair up

Put your hands up

sesangeul heundeureo boom boom

deo jeulgeopge chumchullae jom deo

volume up

mollassdeon

on sesangi neol sonjishae

itorok

areumdapgo jeulgeowo

saeropge

mandeureo gal iyagi

modeun ge

sinnaneun noraega dwae

rideum ttara you and me

geokjeongeun nallyeo bwa jeo meolli

jemeosdaero Dance with me

meorireul heundeureo deo nopi

kkumkkwowassdeon nariya

haengbokhaejineun i sungan

bamsaedorok sinnage

Put your hair up in the air

Ah ah ah ah

Put your hair up in the air

gibun jeongmal jjarishae

bultaolla tteugeopge

bulkkocci ppangppang teojige

hey ttwieoboja deo nopge

sori jilleodo joha

sinbal beoseodo joha

kkumuldaeji malgo kkumeul pyeolchija

alright