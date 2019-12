Zaskia Sungkar dan Medina Zein Akhirnya Berdamai, Foto Ini Jadi Bukti 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Zaskia Sungkar mendapatkan ucapan ulang tahun dari mantan partner bisnisnya, Medina Zein.

Istri Irwansyah itu diketahui baru saja berulang tahun pada Minggu kemarin (22/12/2019).

Di pertambahan usianya yang ke-29, Zaskia mendapatkan banyak ucapan ulang tahun.

Termasuk, dari Medina Zein, sahabat yang juga mantan partner bisnis yang pernah berseteru dengannya.

Medina memberikan doa untuk Zaskia yang ia panggil "Kak Kia".

Berikut doa dari Medina Zein untuk Zaskia yang berulang tahun.

• Unggah Foto Zaskia Sungkar, Irwansyah Malah Dapat Peringatan Keras

• Artis Irwansyah Dipolisikan Medina Zein, Zaskia Sungkar Buka Suara

• Dituding Jadi Orang Ketiga, Zaskia Sungkar Pernah Rasakan Sakitnya Dibully Netizen

"Ka Kia, for everything that happening between us,

(Kak Kiam, apapun yang terjadi di antara kita berdua)

I'd like say thank you for everything you gave to me, your support.

(aku mengucapkan terima kasih atas segalanya yang kau berikan dan dukunganmu untukku)

Selamat ulang tahun, semoga di umur yang baru