 Cantiknya Anak Pelawak Parto Patrio, Baru  Rilis Single Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putri komedian Eddy SUpono atau Parto Patrio, Amanda Caesa Addiya, debut sebagai penyanyi, melalui single "Even If You Are't There For Me" yang resmi diluncurkan pada Minggu (22/12/2019).

Amanda mengatakan, awalnya ia menjadi penyanyi karena senang menulis lirik lagu.

"Kalau begadang dapat inspirasi dini hari. Kalau enggak salah awal tahun 2019, pertengahan tahun 2019 baru ingat pernah bikin lirik, aku iseng bikin nada, aku rekam," ujar Amanda dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu malam, seperti dikutip dari Antara.

"Even If You Are't There For Me" berkisah tentang seorang gadis lugu yang baru kali pertama jatuh cinta pada pria yang cenderung cuek dan berpengalaman dalam urusan asmara.

Segala cara akan dilakukan sang gadis untuk membuat sang pujaan jatuh cinta padanya.

"Cowoknya PHP (pemberi harapan palsu), ceweknya dimainin begitu, ini bukan berdasarkan kisah asli. Judul Even If You Are't There For Me bagian dari lirik, kesimpulan dari lagunya," tutur Amanda.

Ketika ditanya alasannya terjun ke dunia musik, dia mengaku ingin mencoba hal baru, terlebih selama ini menyanyi sudah menjadi hobinya.

Amanda berharap karyanya ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia.

"Aku akan senang kalau kalian suka sama lagunya," ujar Amanda.

Amanda yang kini harus membagi waktu antara bermusik dan menyelesaikan studi desainnya di UIC College itu mengaku siap kembali meluncurkan lagu-lagu ciptaannya di masa-masa mendatang.

Single "Even If You Are't There For Me" akan tersedia di berbagai layanan penyedia musik digital pada 27 Desember 2019.

Sementara itu, video klip single ini sudah tersedia di laman YouTube.



