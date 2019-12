Buruan Beli Mobil Suzuki All New Ertiga Bisa Jalan - Jalan ke Jepang dan Musium Doraemon

Setelah sukses dengan gelaraan Showroom Event Shall We Drive di Dealer Suzuki Kedaton (14/12/19) lalu. Kini PT. Persada Lampungraya selaku main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar Showroom Event dengan tema Shall We Drive di Dealer Suzuki Bandar Jaya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Setelah sukses dengan gelaraan Showroom Event Shall We Drive di Dealer Suzuki Kedaton (14/12/19) lalu. Kini PT. Persada Lampungraya selaku main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar Showroom Event dengan tema Shall We Drive di Dealer Suzuki Bandar Jaya.

Branch Manager PT Persada Lampungraya, Desva Maria mengatakan "Showroom Event Shall We Drive yang kami gelar hari ini merupakan Acara Gathering terakhir di tahun 2019 ini. Di penghujung tahun 2019 ini, kami selaku main dealer mobil Suzuki di Lampung memberikan banyak promo dan diskon Akhir Tahun.

Diskon dan promo yang diberikan ada banyak macam, dan untuk lebih jelasnya bisa hubungi marketing executive Suzuki Persada Lampungraya. Karena akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk membeli Mobil terutama Mobil Suzuki.

Dengan keunggulan-keunggulan dari produk Suzuki yang kami miliki, tentunya kami optimis dan calon konsumen pastinya tidak ragu untuk memilih produk Suzuki. Terbukti dari event kali ini kami mencatat 23 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dari berbagai model dan type mobil Suzuki."

PT. Persada Lampungraya selaku main dealer Mobil Suzuki di Lampung menggelar promo akhir tahun. Ada undian Jalan - Jalan ke Jepang dan Musium Doraemon di Jepang, bagi mereka yang membeli Mobil Suzuki All NeW Ertiga Bisa (Dok suzuki mobil)

Promo yang menarik di bulan ini salah satunya yaitu membeli All NeW Ertiga berkesempatan jalan-jalan ke Jepang dan Musium Doraemon di Jepang.

Seperti diketahui All New Ertiga dan varian All New Ertiga Suzuki Sport merupakan mobil keluarga yang terbaru dari Suzuki.

Penghargaan yang terbaru, yaitu pada ajang penganugerahan GridOto Award 2019, Suzuki mendapatkan 4 penghargaan untuk 4 mobil Suzuki yang berbeda-beda dan salah satunya yaitu All New Ertiga yang mendapat Penghargaan Total Cost Ownership Category Small MPV.

Ini membuktikan bahwa All New Ertiga memang cocok untuk dijadikan mobil keluarga Indonesia yang irit konsumsi BBM dan murah perawatan sehingga konsumen merasa puas dalam menggunakan All New Ertiga dengan jangka waktu yang lama. (*)