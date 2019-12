Chord Gitar Lagu 'Rumpang' Nadin Amizah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak chord lagu Rumpang yang dinyanyikan Nadin Amizah.

Penyanyi Nadin Amizah diketahu baru saja memboyong dua penghargaan di Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 20193, Rabu (27/11/2019).

Nadin menyabet piala untuk kategori Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik dan Pendatang Baru Terbaik.

Nama Nadin semakin dikenal diajak berduet oleh DJ Dipha Barus lewat lagu "All Good". Nadin terus mengepakkan sayap dengan menciptakan dan menyanyikan lagunya sendiri, antara lain Rumpang dan Sorai.

Nadin Amizah didapuk menjadi Pendatang Baru Terbaik dalam gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards, Rabu (27/11/2019) malam.

Berikut chord dan lirik lagu Rumpang yang dinyanyikan Nadin Amizah

C C C C

G F Em Dm

C Dm Em

Pagi tadi aku masih menangis

C Dm C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G G

Menahan semua rasa malu

G F Em Dm

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

24/7 tanpa henti

F G Am

Matahari dan bulan saksinya

F G G

Ada rasa yang tak mau hilang

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti