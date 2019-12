Download Lagu ICY ITZY, Video Klip ICY Gudang Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu ICY dinyanyikan ITZY dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu ICY dan Video Klip ICY dalam artikel ini.

ITZY merilis mini album mereka yang berisikan lima lagu dan lagu andalan mereka ICY.

Lagu ini dibuat dengan bekerja sama produser sekaligus rapper Penemeco.

Berikut lirik lagu ICY - ITZY

Hey! Hey! Hey! Yo!

Woah, beep beep

Hey, hey, hey, hey, hey, hey

I see that I’m icy

(Go rising above)

I see that I’m icy

Chagabge boyeodo eotteohke kulhan nanika

Nunchil bol maeumeopseo oh, oh, oh

Come on

Dangdanghage let it go (Here we go)

Gilgeorireul nubigo (on a roll)

Background music kkalyeo

Bomb, bomb, bomb, bomb

Icy but I’m on fire

Nae ane issneun dream nan jasinisseo

Nal bwa I’m not a liar

Neoui teure nal majchul mameun eopseo

Dance!

Dadeul blah, blah

Cham mal manha nan gwaenchanha

Gyesog blah, blah

They keep talkin’ I keep walkin’

(dadeul blah blah)

Cham mal manha nan gwaenchanha

Gyesog blah, blah

They keep talkin’ I keep walkin’

Ring, ring, ring, ring

Ullyeo all day long

Modu nal chajneula bappa

I noraega your favorite song

Geureohke deol geol jal ara

Hey I maseun machi ttak sareoreumgati

Bling bling banjjagineun geol byeolbichgati icy