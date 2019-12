Download Lagu Psycho Red Velvet, Lengkap Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak lirik lagu Psycho dari Red Velvet yang resmi dirilis pada Senin (23/12/2019).

Girlgroup asuhan SM Entertainment kembali menyapa ReVeLuv lewat repackaged album mereka, The ReVe Festival: Finale.

Sebagai tanda comeback, Irene dan kawan-kawan merilis video klip untuk lagu utama mereka, Psycho, pada Senin kemarin.

Dikutip Tribunnews.com dari Soompi, sesaat setelah album terbaru dirilis, Red Velvet menempati posisi pertama di iTunes Amerika Serikat.

Album baru Red Velvet, The ReVe Festival: Finale, menempati peringkat pertama di iTunes Amerika Serikat. (Soompi)

Sebelumnya, album Red Velvet The ReVe Festival: Day 1 dan The ReVe Festival: Day 2 juga sukses menempati peringkat pertama iTunes Amerika Serikat sesaat setelah rilis.

• Red Velvet Batal Manggung Gegara Wendy Dilarikan ke Rumah Sakit

• Download Lagu Zimzalabim MP3 - Red Velvet

• Download Lagu See the Stars Red Velvet, MP3 OST Hotel Del Luna

The ReVe Festival: Day 1 rilis pada Juni 2019, sementara The ReVe Festival: Day 2 rilis pada Agustus 2019.

Tak hanya itu, lagu Psycho Red Velvet juga mendominasi di tangga lagu realtime Melon, Genie, Bugs, Soribada, dan FLO pada Senin pukul 00.00 KST.

Lagu Psycho menempati peringkat pertama di tangga lagu realtime Melon, Genie, Bugs, Soribada, dan FLO. (Soompi)

Simak lirik lagu Psycho dari Red Velvet berikut ini:

Psycho - Red Velvet

Neol eojjeomyeon joeulkka

Ireon mameun tto cheomira

Up and downi jom simhae

Jojeori jakku jal andwae

Hana hwaksilhan geon

I don't play the game

Uri jinjja byeolladae

Geunyang naega neomu joahae

Neon geugeol neomu jal algo

Nal jwirakpyeorakae

Nado machangajiingeol