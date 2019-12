Harga Cottage Puncak Mas Lampung, Tempat Wisata Bukit Instagramable di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Di Bandar Lampung, tempat wisata Puncak Mas Lampung bisa menjadi pilihan lokasi liburan bagi kamu yang ingin menikmati udara sejuk sambil melihat pemandangan kota.

Bahkan, kamu bisa menginap di cottage yang tersedia di destinasi wisata tersebut.

Berapa harga cottage Puncak Mas Lampung?

Puncak Mas telah dikenal sebagai tempat wisata instagramable di Bandar Lampung.

Berbagai wahana tersedia di sana.

Adapun, harga cottage Puncak Mas Lampung sebesar Rp 600 ribu per malam.

Selain cottage, ada juga wisma dengan harga Rp 400 ribu per kamar per malam dan hostel (Rp 800 ribu per malam).

Apa saja wahana yang tersedia di Puncak Mas Lampung?

