Putri Cantik Parto Patrio Rilis Singel, Ternyata Ucapan Sang Papa Antarkan Amanda Jadi Penyanyi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak pelawak Parto Patrio, Amanda Caesa Addiya, merintis karier di industri musik dengan mengeluarkan singel perdana.

Lagu tersebut berjudul "Even If You Aren't There For Me".

Caesa mengatakan, salah satu hal yang membuatnya tidak menyangka bisa merilis singel dan berkarier sebagai penyanyi tidak lepas dari ucapan ayahnya selama ini.

"Papa memang sering bilang 'jadi penyanyi saja'. Jadi, ya, kedorong juga (jadi penyanyi)," kata Amanda Caesa Addiya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2019).

Menurut Amanda Caesa Addiya, ucapan sang ayah seperti doa yang terwujud saat ini.

"Even If You Aren't There For Me" yang dicipta oleh Amanda Caesa Addiya ini mengisahkan tentang seorang cewek lugu yang berpacaran dengan pria badboy.

Caesa berujar, lirik lagu berbahasa Inggris ini bukan dari pengalaman pribadinya, melainkan hanya karangannya semata.

Lirik tersebut Caesa ciptakan pada awal 2019 dan baru diselesaikannya pada pertengahan 2019.

Genre musik yang diadopsi adalah pop reggae.

Sementara untuk penampilannya, Caesa mempunyai keunikan.