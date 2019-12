Download MP3 Lagu Best Friend NCT Dream, Gudang Lagu Korea Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu MP3 Best Friend yang dinyanyikan NCT Dream, dalam gudang lagu Korea terpopuler 2019.

Simak juga, lirik lagu dan dengarkan lagu Best Friend secara online dalam artikel ini.

Berikut, lirik lagu Best Friend.

Eoseo daedaphae jigeum mwo hae

hal geo eopseumyeon dangjang nawa

daechung mirugo naldo joheunde

neodo aljanha geogiro wa

tto noran aikon wie

ppalgan aikon millyeo ssahyeo

ama neujjam jan geot gata

hangsang ttokgata ttokgati geuraessdeusi

jeonhwa geolmyeo miri yaksokhalge

1i sarajigi 1cho jeon dochakhalge

Cuz I’m into it

I’m into it

mal an haedo tonghaneun neon Best friend

I’m into it

We limitless

eonjedeunji chajawa nae binteume

mwoga piryohae

nunchi eopsi gureodo mwo I don’t care

When I’m into it

And I’m into it

mwora haedo byeonhameopsneun Best friend

baro yeogi Everyday

stay with me eonjedeun malhae

We’re the best friends What can I say

stay with me eodideun galge

gaja geogi Everyday

stay with me eodiro gallae

We’re the best friends What can I say

stay with me gidaryeo galge

bulleo moa moyeo

sigan manheun jumal

What’s up wasseo

gyehoek ttawin eopsneun gyehoek

So what uh

oneul harun gireo

geokjeong ttawin Fade out

daechung ipgo nawasseo

amudo singyeong an sseo

tempon beolsseo bakkwieosseo

balmajchwo ttaraomyeo Up

neon jom neujge nawassjiman

geugeomajeo iksukhae

gyeote amudo eopsjiman

neottaeme It’s okay yeah