Lihat Unggahan Perdana Istri Baim Wong di Instagram, Paula Verhoeven Peluk Hangat Bayinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Resmi menyandang status sabagai ibu, istri Baim Wong, Paula Verhoeven unggah foto perdananya dengan sang buah hati.

Melalui akun Instagram pribadinya, @paula_verhoeven, istri Baim Wong unggah foto sedang memeluk si buah hati.

Meski demikian, Paula Verhoeven belum mau menunjukkan wajah anaknya.

Baim Wong dan Paula Verhoeven baru saja menyandang status sebagai ayah dan ibu setelah kelahiran pertama buah hati mereka, Jumat (27/12/2019).

Paula Verhoeven lantas mengunggah foto di akun Instagramnya, @paula_verhoeven pada Sabtu (28/12/2019).

Unggahan Perdana Paula Verhoeven Sandang Status Jadi Ibu, Istri Baim Wong Peluk Buah Hati (Instagram @paula_verhoeven)

Terlihat foto hitam putih tersebut menunjukkan Paula sedang memeluk sang buah hati dari samping.

Foto tersebut hanya menunjukkan wajah Paula yang masih terbaring di ranjang.

Sementara itu wajah sang buah hati tertutup dengan jari-jari tangan Paula.

Welcome to the world anakku sayang @bapau_junior @baimwong

27Desember2019