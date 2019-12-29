Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Mawar Merah, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank

Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mawar Merah. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Mawar Merah.

Chord Gitar Lagu Mawar Merah, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
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Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu Mawar Merah, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mawar Merah.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Mawar Merah.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Mawar Merah.

[Intro] G C G C (2x)

Em D C

G                                C
Memang ku tak mampu belikan dia perhiasan

G                       C
Tak pernah, atau membeli kemewahan

D                   Em
Tapi ku yakin dia bahagia

D                 C
Tanpa itu semua

[Intro] G C G C

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Mawar Merah
Slank
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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