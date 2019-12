Download Lagu Lee Jin Hyuk I Like That, Video Klip I Like That Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut cara unduh atau download I Like That dinyanyikan Lee Jin Hyuk dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu I Like That dan video klip I Like That dalam artikel ini.

Lagu I Like That merupakan solo album pertama dari Lee Jin Hyuk, pemimpin rap UP10TION.

I Like That merupakan lagu utama dalam album S.O.L, lagu bergenre rap dan hip-hop.

Ini juga merupakan kali pertama Lee Jin Hyuk ambil bagian secara langsung sebagai penulis lirik.

Berikut lirik lagu I Like That – Lee Jin Hyuk

onmome neukkyeojineun tteollim

maeil cheoeumcheoreom seolle pyeongsaeng

nohchigo sipji anha

sidongeul georeo vroom

geunyang neomeogaji marajwo day day

hae tteul ttaekkaji dongteul ttaekkaji

siganeun sanggwaneopseo

We gon' make it alright

oneul jaekpasi teojin nal

bichnaneun taeyangi nal bichwo

jom nollaesseo kkumman gata

neoui gipeun du nune

Swimming swimming

ppajyeodeulgo sipeo baby

gureum wiro naragado

siseoneun nege gojeong

seoro tonghan deusi sumi jugyeojine

byeori dolgo issneun jigeum