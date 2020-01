Jadwal Liga Inggris - Arsenal Vs Manchester United, Liverpool Vs Sheffield United

Jadwal Liga Inggris Awal Tahun 2020 Arsenal Vs Manchester United dan Liverpool Vs Sheffield United

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga Inggris akan memasuki pekan ke-21 Rabu (1/1/2020).

Sejumlah pertandingan penting akan digelar di awal tahun 2020 ini.

Terdapat sejumlah pertandingan yang akan disajikan untuk menemani liburan tahun baru Anda.

Dua laga perdana tahun baru ini akan berlangsung bersamaan Rabu pukul 19.30 WIB yakni Brighton Vs Chelsea dan Burnley Vs Aston Villa.

Brighton dan Chelsea baru saja meraih poin penuh usai melumat lawan-lawannya dengan keunggulan 2 gol.

Khusus untuk Chelsea, anak-anak asuhan Frank Lampard membukukan kemenangan atas Arsenal dengan skor 2-1.

Chelsea membalikkan kedudukan melalui gol Jorginho dan Tammy Abraham pada 10 menit terakhir.

The Blues tentunya ingin memeroleh 3 poin demi mengamankan posisi 4 besar pada laga melawan Brighton.

Kemudian, pada pukul 22.00 WIB akan ada tiga laga yang dimulai bersamaan yakni Newcastle Vs Leicester, Southampton Vs Tottenham dan Watford Vs Wolves.

TVRI sebagai pemegang hak siar eesmi Liga Inggris di Indonesia akan menyiarkan laga Southampton Vs Tottenham.