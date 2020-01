TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Paula Verhoeven tampak pasrah saat nama untuk anak pertamanya yang akhirnya dipilih adalah Kiano Tiger Wong.

Nama itu merupakan pemberian suaminya, aktor Baim Wong.

"Kalau aku bagian enggak mau pusing, bagian ngelahirin aja," kata Paula saat Baim membangga-banggakan nama Tiger Wong dalam vlog di kanal YouTube Baim Paula seperti dikutip Kompas.com, Rabu (1/1/2020).

Paula, menurut Baim, sebenarnya tak keberatan dengan nama Kiano.

Namun, ketika Baim menambahkan kata 'Tiger' di antara 'Kiano' dan 'Wong', Paula sempat protes.

"Kasih (tahu) ke dia (Paula), dia tanpa basa-basi, 'Kiano bagus ya sayang'. Nah, tinggal Tiger-nya he he he. Itu perdebatan abad ini namanya," ucap Baim sambil terkekeh.

Setelah berdebat kecil soal nama, Paula akhirnya menyerah juga.

• Baim Wong Dimarahi Paula Saat Belajar Mandikan Kiano

• Arti Kiano Tiger Wong Nama Anak Baim Wong dan Paula Verhoeven

• Baim Wong Hadiahkan Mobil Mewah Paula Verhoeven

Ia dengan ikhlas menerima ide nama dari Baim.

Meski begitu, saat detik-detik jelang pembuatan akta kelahiran Kiano, Paula masih sempat ragu.

"Tadi pagi aku masih nanya, 'Sayang yakin namanya itu?'. Maksud aku enggak apa-apa juga, tapi aku enggak kepikiran bakal dijadiin nama aja gitu loh. Tadi pagi masih... bukan debat, aku masih enggak yakin," ujar Paula.

Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai anak pertama pada Jumat (27/12/2019) pukul 06.50 WIB.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan berat 3,5 kilogram dan panjang 50 cm.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pasrah Baim Namai Anak Tiger Wong, Paula: Aku Ngelahirin Aja







# Paula Protes ke Baim Wong Saat Bayinya Diberi Nama Kiano