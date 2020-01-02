Chord Gitar

Chord Gitar Indonesia Wow Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu

Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar Indonesia Wow. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Indonesia Wow.

Chord Gitar Indonesia Wow Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu
KOMPAS.COM
Ilustrasi - Chord Gitar Indonesia Wow Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar lagu Indonesia Wow.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Indonesia Wow.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Indonesia Wow.

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Bb
the world of wonderful

Bb
the world of wonderful

Bb
the world of wonderful

A
Yeah!!!

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

[solo] Em

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Bb
the world of wonderful

Bb
the world of wonderful

Bb
the world of wonderful

A
Yeah!!!

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
what are we fighting for

Em
what are we fighting for

Em
what are we fighting for, so what??

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow

Em
Indonesia wow...!!!

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Tonton, Video Klip Indonesia Wow di bawah ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com

Itulah, chord gitar atau kunci gitar lagu Indonesia Wow, beserta Video Klip dan lirik lagu Indonesia Wow.

Tags
chord gitar
kunci gitar
Indonesia Wow
Slank
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: TribunStyle.com
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