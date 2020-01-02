Chord Gitar

Chord Gitar Juwita Malam Punk Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu

Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar Juwita Malam Punk. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.

Chord Gitar Juwita Malam Punk Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu
KOMPAS.COM
Ilustrasi - Chord Gitar Juwita Malam Punk Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar lagu Juwita Malam Punk.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Juwita Malam Punk.

[Verse 1]

DM                      Dm7
Engkau gemilang malam cemerlang

DM                   F#7                    B7
Bagaikan bintang timur sedang mengembang

Em7          B7               Em7               B        Em7
Tak jemu jemu mata memandang, aku namakan dikau

A    F#m   A7
Juwita malam

[Verse 2]

DM              Dm7
Sinar matamu menari nari

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Tags
chord gitar
kunci gitar
Juwita Malam
Slank
Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: TribunStyle.com
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