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Chord Gitar Juwita Malam Punk Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu
Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar Juwita Malam Punk. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.
KOMPAS.COM
Ilustrasi - Chord Gitar Juwita Malam Punk Slank, Kunci Gitar Mudah dan Lirik Lagu.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, chord gitar atau kunci gitar lagu Juwita Malam Punk.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Juwita Malam Punk.
[Verse 1]
DM Dm7
Engkau gemilang malam cemerlang
DM F#7 B7
Bagaikan bintang timur sedang mengembang
Em7 B7 Em7 B Em7
Tak jemu jemu mata memandang, aku namakan dikau
A F#m A7
Juwita malam
[Verse 2]
DM Dm7
Sinar matamu menari nari
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: TribunStyle.com