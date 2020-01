VIDEO Pria Terjang Banjir demi Bawakan Makanan untuk Teman-temannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Viral video di media sosial, seorang pria menerjang banjir mengantarkan makanan untuk teman-temannya di kos yang berada di Kemang, Jakarta Selatan.

Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @iniakunrafli, Rabu (1/1/2020).

Dalam video tersebut, seorang pemuda bernama Kevin terlihat berjalan dengan membawakan kantong plastik berwarna merah.

Tak hanya memberikan bantuan logistik untuk teman-temannya yang terjebak banjir di kos.

Rupanya, Kevin juga mengajak teman-temannya untuk keluar dari kosan dan membawa barang-barang.

Melihat apa yang dilakukan Kevin, sejumlah warganet mendoakan Kevin dan memberikannya apresiasi.

"kevin sehat selalu dan lancar rejekinya ya. dont let the smile disappear from you... mas tolong sampein" tulis akun @gugiri.

"Aaaa kevinnnn kamu kerennnn" tulis akun @kuaniliniebby.

"Halo kevin , Sehat terus ya," tulis @bestariiku.

Diketahui, pemuda bernama Kevin tersebut berasal dari Pamulang.