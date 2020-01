VIDEO Yuni Shara Pakai Sepatu Bot dan Celana Pendek saat Rumahnya Kebanjiran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Yuni Shara ikut terdampak banjir di rumahnya.

Pantauan Kompas.com di Instagram story @yunishara36, Yuni mengunggah video halaman taman di rumahnya yang sudah tergenang air.

Rumah Yuni Shara sejauh ini diketahui berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

"This is 2020," tulis Yuni seperti dikutip Kompas.com, Rabu (1/1/2020).

Pada video berikutnya, Yuni mengarahkan kamera ke langit-langit di dalam rumahnya.

Ternyata, air sudah sampai masuk ke dalam rumah Yuni Shara.

"Ada cahaya gelombang di atap. Pantulan air yang ada di bawah... alias banjir," tulis Yuni.

Yang menarik, tak berapa lama Yuni Shara mengunggah foto di tengah banjir di dalam rumahnya.

Yuni tampil kece dengan baju garis-garis biru-putih, celana pendek jeans robek, dan sepatu boot.

Yuni Shara berpose di lorong ruangan rumahnya Terlihat banjir di dalam rumahnya merendam sejumlah perabot seperti meja hingga sofa.

Meski terdampak banjir, Yuni Shara mencoba tetap bersyukur.

"Alhamdulillah.. Thank you 2019 Welcome 2020," tulis dia.

Foto Yuni Shara itu langsung mengundang reaksi dari para rekan artis hingga warganet.

"Wadadidaw. Semoga cepat surut Mbakyu," tulis penyanyi Anji. (*)

