Chord Gitar dan Lirik Lagu Dua Sejoli Dewa 19, Lagu TOP Era Kejayaan Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi anda pengemar group band Dewa 19 berikut chord gitar lagu 'Dua Sejoli' dari Dewa 19.

Tahun tahun 2005, majalah Hai menobatkan Group Band Dewa 19 sebagai band terkaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai sekitar Rp 14 miliar dalam setahun.

Satu di antara lagu populer yang dibawakan Dewa 19 adalah Dua Sejoli.

Berikut Chord Gitar Lagu Dua Sejoli milik Dewa 19

Intro: Am Em F C

Am Em

Usap air matamu

F C

Yang menetes di pipimu

Am Em

Ku pastikan semuanya

F C

Akan baik-baik saja

Dm Am

Bila kau terus pandangi

F C

Langit tinggi di angkasa

Dm Am

Tak kan ada habisnya

F Fm

Segala hasrat di dunia

Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Bb F

Untuk menemani sang Adam

C Em

Begitu juga dirimu

Bb F

Tercipta tuk temani aku

Int: Am Em F C

Am Em

Renungkan sejenak

F C

Arti hadirku di sini

Am Em

Jangan pernah ingkari

F C

Dirimu adalah Wanita