Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Jika, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melly Goeslaw feat Ari Lasso
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Jika yang dinyanyikan Melly Goeslaw feat Ari Lasso. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Jika.
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Jika, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melly Goeslaw feat Ari Lasso.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Jika yang dinyanyikan Melly Goeslaw feat Ari Lasso.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Jika.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Jika.
[intro] A#m Gm A#m
Gm D Gm
Jika teringat tentang dikau
Cm F A# A-D
jauh di mata dekat di hati
Gm D Gm
Sempat terpikir tuk kembali
Cm F A#
walau beda akan kujalani
Cm E D# D
Tak ada niat untuk selamanya pergi
Em B Em
Jika teringat tentang dikau
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Solo