Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Jika, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melly Goeslaw feat Ari Lasso

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Jika yang dinyanyikan Melly Goeslaw feat Ari Lasso. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Jika.

Chord Gitar Lagu Jika, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melly Goeslaw feat Ari Lasso
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Jika, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Melly Goeslaw feat Ari Lasso. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Jika yang dinyanyikan Melly Goeslaw feat Ari Lasso.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Jika.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Jika.

[intro] A#m Gm A#m 

Gm       D            Gm   
Jika teringat tentang dikau  

        Cm   F          A#  A-D 
jauh di mata dekat di hati  

   Gm       D          Gm  
Sempat terpikir tuk kembali 

        Cm  F         A# 
walau beda akan kujalani 

     Cm   E  D#              D 
Tak ada niat untuk selamanya pergi  

  Em      B           Em 
Jika teringat tentang dikau 

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Jika
Melly Goeslaw
Ari Lasso
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Solo
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