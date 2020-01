Chord Gitar Lagu Mungkin, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Band Potret Melly Goeslaw

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mungkin yang dinyanyikan Band Potret dengan vokalis Melly Goeslaw.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Mungkin.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Mungkin.

[Intro]



Am



Dm C G E



[Verse 1]



Am Dm G

Mungkin, Aku bisa bercinta dengan kamu



C F

Kendati kata-katamu selalu



Dm E

Menusuk jantung, Melukaiku



Am Dm G

Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali



C F

Demi cinta yang ada di hatiku



Dm E

Meloloskanmu Dari kata pisah



[Chorus]



Am Dm G

Mungkin sang fajar, Dan sayap-sayap burung patah



C F

Menyaksikan kita berseteru



Dm E

Selalu tak pernah damai



Am Dm G

Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi



C F

Jiwa yang dendam akan kerasmu



Dm E

Sehingga kita bersama



Am

Mungkin



[Verse 2]



Am Dm G

Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali



C F

Demi cinta yang ada di hatiku



Dm E

Meloloskanmu Dari kata pisah



Am

Mungkin



[Interlude]



Bm Em A D G Em F#



[Verse 3]



Bm Em A

Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali



D G

Demi cinta yang ada di hatiku



Em F#

Meloloskanmu Dari kata pisah



[Chorus]



Bm Em A

Mungkin sang fajar, Dan sayap-sayap burung patah



D G

Menyaksikan kita berseteru



Em F#

Selalu tak pernah damai



Bm Em A

Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi



D G

Jiwa yang dendam akan kerasmu



Em F#

Sehingga kita bersama



Bm Em A

Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi



D G

Jiwa yang dendam akan kerasmu



Em F#

Sehingga kita bersama



Bm

Mungkin



Tonton, Video Klip Mungkin di bawah ini .