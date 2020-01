Download Lagu Takkan Terganti Kangen Band Versi Remix, Gudang Lagu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Takkan Terganti Kangen Band Versi Remix.

Lagu Takkan Terganti dinyanyikan Kangen Band.

Lagu Takkan Terganti disukai pendengar musik Indonesia.

Lagu band asal Lampung ini tersedia versi asli dan versi remix.

Lagu tersebut bisa kamu download via aplikasi resmi.

Nah, yang mau nyanyi sendiri pakai gitar juga bisa.

Berikut ini lirik lagu Dj takkan terganti dalam versi asli.

Intro: G..C..G..D..

G C

Ku bersyukur memiliki kamu

Am D

Ku bahagia ada disampingmu

Bm Em

Hati ini terasa tenang

C D

Bila kau selalu bersama diriku..

G C

Ku terima kekurangan kamu

Am D

Kau terima kekurangan aku

Bm Em

Lengkapilah lembar jalanku

C D

Untuk mengarungi disetiap langkahku..