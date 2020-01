Chord Gitar Lagu Baik Baik Sayang Wali Band, Pernah Tercatat di Guinness Book of World Records

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Gitar dan Lirik Lagu Baik Baik Sayang - Wali Band.

Band Wali adalah group musik yang terbentuk pada tahun 1999. Personilnya terdiri dari 5 orang yaitu Faank (vokal), Apoy (gitar), Tomi (drum), Ovie (keyboardist), dan Nunu (bass).

Dan menariknya semua personel band ini lulusan pesantren dan sebagian merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berikut Chor Gitar dan Lirik Lagu Baik-Baik Sayang dari Wali Band

Intro : Am Em F C F C Dm G

C Em Am Em

Aku tak ingin kau menangis bersedih

F C G

Sudahi air mata darimu

C Em Am Em

Yang aku ingin arti hadir diriku

F C G

Kan menghapus dukamu sayang

F G C Am

Kar'na bagiku.. kau kehormatanku

Dm G

Dengarkan, dengarkan aku..

Reff :

Am Em F C

Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu

F C Dm G

Baik-baik sayang, ada aku untukmu

Am Em F C

Hanya satu pintaku di siang dan malammu

F C Dm G

Baik-baik sayang, kar'na aku untukmu





C Em Am Em

Semua keinginan akan aku lakukan

F C G

Sekuat semampuku sayang

F G C Am

Kar'na bagiku.. kau kehormatanku

Dm G

Dengarkan, dengarkan aku..