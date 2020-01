Chord Gitar Lagu Ibu Iwan Fals Lengkap dengan Lirik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi anda penggemar dan pencinta Iwan Fals berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Ibu - Iwan Fals.

Lagu ini dirilis tahun 1980, kemudian diaransemen ulang dan dirilis tahun 1988 pada album 1910.

Lagu Ibu dari Iwan Fals, memiliki makna yang sangat mendalam.

Lagu ini diciptkan Iwan Fals untuk Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember.

Berikut Chord Gitar Lagu Ibu Iwan Fals

Intro : Am..Am..F Dm Am..

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara…

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu…

Intro : Am..

Am F Am

Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu

F Dm E Am

Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu

C Dm

Lalu doa-doa

F Am

Baluri sekujur tubuhku

C (D)

Dengan apa membalas

F Am

Ibu… Ibu…

Musik : Am..Am..F Dm Am..

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara…

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am Am

Ibu… Ibu….

Demikianlah chord gitar dan lirik lagu Ibu dari Iwan Fals semoga bermanfaat) (Sumber tribunlampung)