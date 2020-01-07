Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Aku Cuma Punya Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mytha Lestari

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati yang dinyanyikan Mytha Lestari. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu.

Chord Gitar Lagu Aku Cuma Punya Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mytha Lestari
YouTube Sony Music Entertainment Indonesia
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Aku Cuma Punya Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mytha Lestari. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati yang dinyanyikan Mytha Lestari.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aku Cuma Punya Hati.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati.

[Intro] D Bm Em Cm

G                         Em 

dulu saat ku siap mati untukmu 

Am                              D 
kamu tak pernah menganggap aku hidup 

G                         F        E 
dulu saat semua ingin ku pertaruhkan 

Am                             D 

kamu tak pernah percaya cinta sejatiku

         C        D 
aku cuma punya hati 

          Am             D 
tapi kamu mungkin tak pakai hati

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Aku Cuma Punya Hati
Mytha Lestari
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Solo
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