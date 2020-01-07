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Chord Gitar Lagu Aku Cuma Punya Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mytha Lestari
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati yang dinyanyikan Mytha Lestari. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu.
YouTube Sony Music Entertainment Indonesia
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Aku Cuma Punya Hati, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mytha Lestari.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati yang dinyanyikan Mytha Lestari.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Aku Cuma Punya Hati.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Aku Cuma Punya Hati.
[Intro] D Bm Em Cm
G Em
dulu saat ku siap mati untukmu
Am D
kamu tak pernah menganggap aku hidup
G F E
dulu saat semua ingin ku pertaruhkan
Am D
kamu tak pernah percaya cinta sejatiku
C D
aku cuma punya hati
Am D
tapi kamu mungkin tak pakai hati
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Solo