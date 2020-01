Chord Gitar Lagu Kelingan Mantan, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kelingan Mantan yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Video Klip dan lirik lagu Kelingan Mantan.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kelingan Mantan.

INTRO: C G Am Em F G C G Am Dm G C

Reff:



C G

Mas kowe mbiyen janji karo aku

Am

Nglakoni tresno suci

Em

kanti ikhlas tekan mati

F G

Ning nyatane ngapusi..

C G Am

cidro ati iki..