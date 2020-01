Chord Gitar Lagu Konco Turu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Konco Turu yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Konco Turu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Konco Turu.

Intro : Am~ Am~

Am F Dm E

Am F Dm E

Am G G F Am

Am G

Sayangku aku butuh konco turu~

G Am

yang ku peluk neng sandingku~

Am G

cintaku aku butuh konco turu~

G Am

sing tak sanding ning kamarku~

F Am

Bukan bantal~ bukan guling~

F G Am

tapi guling~ yang ada nyawanya….