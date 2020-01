Conor McGregor Akan Kembali Bertarung Usai Keok dari Khabib Nurmagomedov, Siapa Lawannya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usai ditaklukan petarung Khabib Nurmagomedov, petarung Conor McGregor akan kembali tampil.

McGregor akan kembali melakukan pertarungan pada 18 Januari mendatang melawan Donald Cerrone.

Namun Pelatih Conor McGregor, Jhon Kavanagh, menyebut kembalinya sang petarung ke atas oktagon dilandasi atas cinta dan bukan keinginan balas dendam.

Pasalnya sudah tiga tahun petarung yang diketahui kerap memprovokasi lawannya sebelum bertanding melewati tahunnya di Ultimate Fighting Championship (UFC) tanpa kemenangan.

Terakhir kali McGregor menang ialah pada 12 November 2016 saat melawan Eddie Alvares pada UFC 205 di New York.

Usai mengalahkan Eddie Alvares, McGregor mengalami dua kekalahan, pertama saat melawan Floyd Mayweather Jr di ring tinju dan kedua ketika menghadapi Khabib Nurmagomedov.

Dilansir BolaSport.com dari Mmamania, pelatih McGregor, John Kavanagh, mengaku senang melihat anak didiknya kembali menemukan cinta akan pertarungan dan bukan bertarung hanya untuk meluapkan rasa amarahnya karena keinginan untuk membalas dendam.

"Saya pikir saat ini dia dalam kondisi terbaiknya. Alasan saya mengatakan ini adalah konsistensinya selama beberapa bulan terakhir," kata Kavanagh.

“I think this is the best he’s ever been. And the reason I’m saying that is the consistency over the past few months,” he said. “It’s a real return to smiling on the mat, enjoying it, having fun. And it’s cliche to say, but a happy fighter is a dangerous fighter. He just seems really happy with his life and his training and with the environment that we have here and competing again and having those exchanges and so on and so on. I think this is going to be the best he’s ever been.”

Kavanagh juga mengungkapkan bahwa kebahagiaan dalam bertarung yang telah ditemukan McGregror lagi akan membuatnya menjadi petarung yang berbahaya saat menghadapi Cerrone.