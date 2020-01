Chord Gitar dan Lirik Lagu 'Dia' Anji, Syairnya Lagu Dia Banyak Buat Baper Remaja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Dia yang dipopulerkan Anji eks Drive.

Lagu Dia pertama kali dirilis dan meledak di pasaran, karena dianggap memiliki lirik lagu romantis dan bikin baper.

Berikut chord gitar beserta lirik lagi Dia Anji

Intro : C

F..Em

F..G



C G/B

di suatu hari tanpa

Am G

sengaja kita bertemu

F C

aku yang pernah terluka

Dm G

kembali mengenal cinta



C G/B Am

hati ini kembali temukan

G

senyum yang hilang

F G C F G

semua itu karena dia

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C -F

hanya padanya...untuk dia

Musik : C G/B Am G F Em Dm G

C G/B

jauh waktu berjalan

Am G

kita lalui bersama

F C

betapa di setiap hari

Dm G

ku jatuh cinta padanya

C G/B

dicintai oleh dia

Am G

ku merasa sempurna

F G C G

semua itu karena dia..

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C G

hanya padanya...untuk dia

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C F

hanya padanya...untuk dia

Dm G F.. C

hanya padanya...untuk dia.

Anji merupakan penyanyi solo di Indonesia. Popularitasnya naik setelah album single Dia (2016) yang mengantarnya meraih Lagu Terseleb di Selebrita Awards 2016.

Anji sebelumnya merupakan vokalis band Drive.

Lagu Dia adalah lagu terbaru Anji. Lagu Dia merupakan ciptaan sahabat Anji bernama Fredy.

Mengapa lagu Dia banyak digemari remaja, karena syair lagu ini banyak membuat remaja baper saat mendengarkan syair lagu ini. (sumber Tribun Lampung.co.id/ Bungimor)