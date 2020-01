Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Cinta untuk Starla Virgoun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord gitar dan lirik lagu Surat Cinta untuk Starla yang dipopulerkan Virgoun.

Lagu ini sempat meledak saat dirilis pada 2016 lalu, terbukti video klip di YouTube sudah ditonton hingga 300 juta kali lebih.

Chord Surat Cinta untuk Starla, Virgoun

Intro : F G C Am F G C C7

F G C A F G C..



C F

Ku tuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu

Am Dm

tentang apa yang membuatku mudah

G C

Berikan hatiku padamu...



C F

Takkan habis sejuta lagu

G C

Untuk menceritakan cantikmu

Am Dm

Kan teramat panjang puisi

G C

Tuk menyuratkan cinta ini..

Reff I:

F G

Telah habis sudah cinta ini

C G A

Tak lagi tersisa untuk dunia

Dm

Karena tlah kuhabiskan

G C F C F

Sisa cintaku hanya untukmu..

C F

Aku pernah berfikir tentang

G C

Hidupku tanpa ada dirimu

Am Dm

Dapatkah lebih indah dari

G C

Yang ku jalani sampai kini..



C F

Aku slalu bermimpi tentang

G C

Indah hari tua bersamamu

Am Dm

Tetap cantik rambut panjangmu

G C

Meskipun nanti tak hitam lagi..



Reff II:

F G

Bila habis sudah waktu ini

C G A

Tak lagi berpijak pada dunia

Dm

Telah aku habiskan

G C

Sisa hidupku hanya untukmu..

F G

Dan tlah habis sudah cinta ini

C G A

Tak lagi tersisa untuk dunia

Dm

Karena tlah kuhabiskan

G F

Sisa cintaku hanya untukmu..

C

Untukmu...

Dm G A

Hidup dan matiku..



D G

Bila musim berganti

A D-A-

Sampai waktu terhenti

Bm Em

Walau dunia membenci

A D

Ku kan tetap disini..



Reff III: [Overtune]

G A

Bila habis sudah waktu ini

D A B

Tak lagi berpijak pada dunia

Em

Telah aku habiskan

A D

Sisa hidupku hanya untukmu..



G A

Dan tlah habis sudah cinta ini

D A B

Tak lagi tersisa untuk dunia

Em

Karena tlah kuhabiskan

A D

Sisa cintaku hanya untukmu..



B Em

..Karena tlah kuhabiskan

A G

Sisa cintaku hanya untukmu..



Outro : G A D Bm G A D

• Chord Gitar Lagu Terlalu Berarti Ari Lasso, Download MP3 Lagu Terlalu Berarti

• Chord Gitar Lagu Sakit dalam Bercinta, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Ipank

• Chord Gitar Lagu Istri Setia, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Nella Kharisma

Virgoun tahun 2016 meluncurkan single project solonyo berjudul Surat Cinta Untuk Starla. Dan sungguh tak diduga lagu ini menjadi lagu paling hitz di tahun 2016.

Bahkan lagu tersebut banyak menerima penghargaan. Apalagi video lirik lagu Surat Cinta Untuk Starla telah ditonton lebih dari 117 juta di channel Youtube.

Lagu Surat Cinta Untuk Starla memiliki makna mendalam, lagu ini menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya.

Lagu ini menjadi lagu spesial Virgoun kepada anaknya yang bernama Starla. Tetapi menurut pandangan yang lebih universal, lagu ini memiliki makna tentang cinta yang paling jernih dan tulus dari seseorang untuk seseorang lainnya. (tribunlampung/romi rinando)