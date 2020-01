Cara Top Up Love Nikki Melalui DANA, Simak Juga Cara Top Up Love Nikki Melalui OVO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Love Nikki merupakan game dress up eksklusif yang ditujukan untuk gamer wanita, simak cara top up Love Nikki melalui DANA dan cara top up Love Nikki melalui OVO.

Kamu bisa menemukan beragam kostum dan model rambut yang bisa digunakan untuk karakter kamu.

Temukan beragam busana dengan berbagai tema, seperti tema klasik, dongen fantasi, oriental, dan masih banyak lagi.

Bagaimana cara top up Love Nikki?

Cara top up Love Nikki dapat melalui Telkomsel, Go-Pay, Dana, Sakuku, Doku Wallet, Ovo, True Money, Akulaku, Yap, Bni, Bca, Cimb Clicks, Mandiri, Permata, Danamon, Maybank BII, Indomaret, Alfamart, Kartu Kredit.

Bagaimana cara top up melalui DANA?

Berikut cara top up melalui DANA

Cukup isi ID.

Pilih nominal yang diinginkan.

Lakukan pembayaran, lalu Berlian akan langsung bertambah ke akun Love Nikki kamu.

Setelah mengetahui top up melalui DANA, berikut simak top up melalui OVO.

Berikut cara top up melalui OVO

Cukup isi ID.

Pilih nominal yang diinginkan.

Lakukan pembayaran, lalu Berlian akan langsung bertambah ke akun Love Nikki kamu.

Demikian, cara top up Love Nikki melalui DANA dan cara top up Love Nikki melalui OVO. (resky mertarega saputri)