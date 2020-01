Chord Gitar Lagu Kesayanganku, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Al Ghazali feat Chelsea Shania

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kesayanganku yang dinyanyikan Al Ghazali feat Chelsea Shania.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar ‘Kesayanganku’ milik Al Ghazali ft Chelsea Shania.

Intro : C G Am Em

F C Am G

C G

Dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

Jika tak ada kamu

Am G

Menemani aku..

C G

Dengarlah cinta