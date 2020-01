VIDEO Cantiknya Amanda Anak Parto Patrio, Intip Foto-fotonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Amanda Caesa, putri cantik komedian Parto Patrio kini jadi penyanyi.

Mahasiswa desain di UIC College itu bahkan telah meluncurkan single perdana berjudul Even If You Aren't There For Me.

Single tersebut sudah dirilis pada 22 Desember 2019.

Cewek berusia 17 tahun itu juga rupanya aktif main media sosial seperti Instagram.

Penasaran denga postingannya?

1. Setelah Tampil di Acara OVJ Trans 7

Setelah shooting ovj bersama kaka kaka idolaahh

2. Tampil di Radio POP FM Jakarta

Thank you for having me, @103popfmjkt