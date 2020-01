Download Lagu SUGA Interlude Halsey, Video Klip SUGA Interlude Lagu Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara unduh atau download SUGA Interlude dinyanyikan Halsey dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu SUGA Interlude dan video klip SUGA Interlude dalam artikel ini.

Halsey dan Suga BTS telah merilis kolaborasi baru mereka berjudul SUGA Interlude.

SUGA Interlude adalah lagu dari album Halsey yang akan datang Manic, yang akan dirilis pada 17 Januari.

SUGA Interlude merupakan lagu ke 13 yang ada di album Manic milik Halsey.

Berikut lirik lagu SUGA Interlude - Halsey

I’ve been trying all my life

To separate the time,

In between the

Having it all and giving it up, yeah

Nae meolis-sog-en palansaegman

Gadeughan i banghwang

Jagihyeom-odeulgwa jaman-i

Nae ma-eumsog-e sal-a

Kkum-i gadeughan nan jala

Modeun kkum-eul ilwossgeonman

Kkum-eun kkum-euloman ganjighaneun ge

Deo nasjilaneun saeng-gag-eul

Dongsie hamyeo sal-agago issji

Nae doyag-eun chulag-i anigileul

Neoui sinnyeom nolyeog mid-eum yogsimdeul-eun

Chuag-i anim-im-eul mid-eo