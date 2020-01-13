Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Kehadiranmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Vagetoz

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kehadiranmu yang dinyanyikan Vagetoz. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kehadiranmu.

Chord Gitar Lagu Kehadiranmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Vagetoz
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Kehadiranmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Vagetoz. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kehadiranmu yang dinyanyikan Vagetoz.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kehadiranmu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kehadiranmu.

[intro] D F#m 2x

D
Hadirlah dirimu

F#m
Berikan suasana baru

Bm
Kau mampu tenangkan aku

Em                       A
Disaat risau dalam hatiku

D
Lembutnya sikapmu

F#m
Meluluhkan hati ini

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kunci gitar
chord gitar lagu
Kehadiranmu
Vagetoz
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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