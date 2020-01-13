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Chord Gitar Lagu Kehadiranmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Vagetoz
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kehadiranmu yang dinyanyikan Vagetoz. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kehadiranmu.
tangkapan layar youtube
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Kehadiranmu, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Vagetoz.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kehadiranmu yang dinyanyikan Vagetoz.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kehadiranmu.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Kehadiranmu.
[intro] D F#m 2x
D
Hadirlah dirimu
F#m
Berikan suasana baru
Bm
Kau mampu tenangkan aku
Em A
Disaat risau dalam hatiku
D
Lembutnya sikapmu
F#m
Meluluhkan hati ini
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung